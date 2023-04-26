Bartzokas: '2. maça daha hazır olmalıyız'

Olympiakos başantrenörü Georgios Bartzokas, Fenerbahçe Ülker'i konuk ettikleri Euroleague play-off ilk maçı sonrası açıklamada bulundu.



Bartzokas maç sonu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"İlk devrede çok fazla şans verdik ribaundlarda. Savunmada işimizi yapmalıydık. Hücumda pasları vermeliydik. İkinci çeyrekte iyi pas yaptık. Fenerbahçe iyi şut attı. Tempoyu kontrol eden taraf olduk. Fenerbahçe'ye karşı bu farkı yakalamak kolay değil. 68 sayıda tuttuk onları. Bence ikinci maç çok daha zor olacak. İlk maç zordur, baskıyı hissedersiniz, kazanmak zorundasınızdır. Kazandığımız için mutluyuz ama istikrarlı olmamız lazım. İkinci maça daha hazır olmalıyız."





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