Barty ve Kenin, Avustralya Açık'ta yarı finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınlar dünya 1 numarası Ashleigh Barty ve 15 numarası Sofia Kenin, yarı finale çıktı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde ilk çeyrek final mücadeleleri yapıldı.
Avustralyalı Ashleigh Barty, 8 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ile karşılaştı.
Bir saat 44 dakika süren mücadelede 7-6 ve 6-2'lik setlerle rakibini 2-0 mağlup eden Barty, yarı finale yükseldi.
ABD'li Sofia Kenin ise dünya 78 numarası Tunuslu Ons Jabeur'i 1 saat 32 dakika süren mücadelede 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, yarı finale çıktı.
Barty, yarı finalde Kenin ile karşılaşacak.
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde ilk çeyrek final mücadeleleri yapıldı.
Avustralyalı Ashleigh Barty, 8 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova ile karşılaştı.
Bir saat 44 dakika süren mücadelede 7-6 ve 6-2'lik setlerle rakibini 2-0 mağlup eden Barty, yarı finale yükseldi.
ABD'li Sofia Kenin ise dünya 78 numarası Tunuslu Ons Jabeur'i 1 saat 32 dakika süren mücadelede 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, yarı finale çıktı.
Barty, yarı finalde Kenin ile karşılaşacak.
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