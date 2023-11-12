Bartuğ Elmaz: 'Lideriz ve çok mutluyuz'

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile berabere kaldığı maçın ardından Bartuğ Elmaz açıklama yaptı.
Bartuğ Elmaz yaptığı açıklamada, "Belki de ligin en zor deplasmanlarından biri. Hedefimiz 3 puandı. Tekrar liderliği aldığımız için mutluyuz." dedi.
Bartuğ ayrıca, "Milli araya lider gidiyoruz. İnşallah aynı şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.
Bartuğ Elmaz yaptığı açıklamada, "Belki de ligin en zor deplasmanlarından biri. Hedefimiz 3 puandı. Tekrar liderliği aldığımız için mutluyuz." dedi.
Bartuğ ayrıca, "Milli araya lider gidiyoruz. İnşallah aynı şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.
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