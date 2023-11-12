Bartuğ Elmaz: "Lideriz ve çok mutluyuz"

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile berabere kaldığı maçın ardından Bartuğ Elmaz açıklamalarda bulundu.

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Bartuğ Elmaz: 'Lideriz ve çok mutluyuz'
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12 Kasım 2023 21:18
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile berabere kaldığı maçın ardından Bartuğ Elmaz açıklama yaptı.

Bartuğ Elmaz yaptığı açıklamada, "Belki de ligin en zor deplasmanlarından biri. Hedefimiz 3 puandı. Tekrar liderliği aldığımız için mutluyuz." dedi.

Bartuğ ayrıca, "Milli araya lider gidiyoruz. İnşallah aynı şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.

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