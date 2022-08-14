Bartra, Trabzonspor için geliyor!

Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsil edecek olan ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor , Real Betis forması giyen Marc Bartra transferinde mutlu sona ulaştı.
Bartra, Ağaoğlu ile geliyor
Geçtiğimiz günlerde transferi bitirmek adına Sevilla'ya giden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Bartra ile birlikte Trabzon'a döneceği ifade edildi.
16.30 Trabzon'da
Haberde, 31 yaşındaki oyuncuyu taşıyan özel uçağın bugün saat 12.00'de Sevilla'dan Trabzon'a hareket edeceği ve saat 16.30 gibi Trabzon'da olacağı belirtildi.
Prensipte anlaşmaya varılmıştı
Bilindiği üzere bordo-mavili takım, Marc Bartra transferi için kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştı.
Trabzonspor'un teklifi
Fırtına, Bartra'nın bonservis bedeli için Real Betis'e 4 milyon Euro, oyuncunun kendisine de bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret ödeyeceği öğrenildi.
Trabzonspor'dan paylaşım geldi!
Bordo mavili takım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzon yolcusu kalmasın, kalkışa geçiyoruz." ifadelerini kullanarak bu transferin noktalandığı mesajını verdi.
Geçen sezonki performansı
Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden başarılı savunma oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2.827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü.
Bartra kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona formalarını da giymişti.
Öte yandan, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan da, yapılan her transfer sonrası olduğu gibi Bartra transferi sonrası da sosyal medya hesabından bordo-mavili bir emoji paylaştı.
Bartra, Ağaoğlu ile geliyor
Geçtiğimiz günlerde transferi bitirmek adına Sevilla'ya giden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Bartra ile birlikte Trabzon'a döneceği ifade edildi.
16.30 Trabzon'da
Haberde, 31 yaşındaki oyuncuyu taşıyan özel uçağın bugün saat 12.00'de Sevilla'dan Trabzon'a hareket edeceği ve saat 16.30 gibi Trabzon'da olacağı belirtildi.
Prensipte anlaşmaya varılmıştı
Bilindiği üzere bordo-mavili takım, Marc Bartra transferi için kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştı.
Trabzonspor'un teklifi
Fırtına, Bartra'nın bonservis bedeli için Real Betis'e 4 milyon Euro, oyuncunun kendisine de bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret ödeyeceği öğrenildi.
Trabzonspor'dan paylaşım geldi!
Bordo mavili takım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzon yolcusu kalmasın, kalkışa geçiyoruz." ifadelerini kullanarak bu transferin noktalandığı mesajını verdi.
Geçen sezonki performansı
Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden başarılı savunma oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2.827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü.
Bartra kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona formalarını da giymişti.
Öte yandan, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan da, yapılan her transfer sonrası olduğu gibi Bartra transferi sonrası da sosyal medya hesabından bordo-mavili bir emoji paylaştı.
🤔Marc Bartra
Trabzonspor'un paylaşımı 👇 https://t.co/WN0OpK9m2R
— Sporx (@sporx) August 14, 2022