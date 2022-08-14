Bartra, Trabzonspor için geliyor!

Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsil edecek olan ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor , Real Betis forması giyen Marc Bartra transferinde mutlu sona ulaştı.Geçtiğimiz günlerde transferi bitirmek adına Sevilla'ya giden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Bartra ile birlikte Trabzon'a döneceği ifade edildi.Haberde, 31 yaşındaki oyuncuyu taşıyan özel uçağın bugün saat 12.00'de Sevilla'dan Trabzon'a hareket edeceği ve saat 16.30 gibi Trabzon'da olacağı belirtildi.Bilindiği üzere bordo-mavili takım, Marc Bartra transferi için kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştı.Fırtına, Bartra'nın bonservis bedeli için Real Betis'e 4 milyon Euro, oyuncunun kendisine de bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret ödeyeceği öğrenildi.Bordo mavili takım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,ifadelerini kullanarak bu transferin noktalandığı mesajını verdi.Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden başarılı savunma oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2.827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü.Bartra kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona formalarını da giymişti.Öte yandan, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan da, yapılan her transfer sonrası olduğu gibi Bartra transferi sonrası da sosyal medya hesabından bordo-mavili bir emoji paylaştı.