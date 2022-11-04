Bartra: 'Geçiş sürecindeyiz'

Trabzonspor'un savunmadaki önemli isimlerinden Marc Bartra, Ferencvaros karşılaşmasını değerlendirdi.



Takım olarak iyi savunma yaptıklarını belirten Marc Bartra, "Harika bir ilk yarı geçirdik, belki de 3-0'ı bulup, içeri girebilirdik. İkinci yarı da bu oyunumuzu devam ettirmek istedik. Takım olarak iyi savunma yaptık. Grubu belki üçüncü bitirdik, daha iyi yerlerde olabilme şansımız vardı, bu mücadelenin sürüyor olması bizim adımıza önemli" diye konuştu.



"GEÇİŞ SÜRECİNDEYİZ"



Savunmada yaşanan hatalara ilişkin soru üzerine Bartra, "Bir geçiş sürecindeyiz. Futbol bir hatalar oyunu, daha az hata yapanın kazandığı oyun. Biz daha az hata yapmaya çalışıyoruz. Bunun üzerine de çalışıyoruz. Bugünkü yolumuzun doğru yol olduğunu düşünüyorum. Kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu takımın olduğu her yerde her zaman mücadele vardır. Gidilebilecek yapılabilecek en iyi işi yapmaya çalışacağız" yanıtını verdi.



