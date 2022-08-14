Bartra'dan video geldi: 'Bize her yer Trabzon!'

Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsil edecek olan ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Real Betis forması giyen Marc Bartra transferinde mutlu sona ulaştı.
Bartra, Ağaoğlu ile geliyor
Geçtiğimiz günlerde transferi bitirmek adına Sevilla'ya giden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bartra ile birlikte Trabzon'a dönüyor.
İŞTE BARTRA'NIN UÇAKTAN PAYLAŞIMI
Bilindiği üzere bordo-mavili takım, Marc Bartra transferi için kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.
Trabzonspor'un teklifi
Fırtına, Bartra'nın bonservis bedeli için Real Betis'e 4 milyon Euro, oyuncunun kendisine de bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret ödeyecek.
Geçen sezonki performansı
Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden başarılı savunma oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2.827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü.
Bartra kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona formalarını da giymişti.
Öte yandan, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan da, yapılan her transfer sonrası olduğu gibi Bartra transferi sonrası da sosyal medya hesabından bordo-mavili bir emoji paylaştı.
Bartra, Ağaoğlu ile geliyor
Geçtiğimiz günlerde transferi bitirmek adına Sevilla'ya giden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bartra ile birlikte Trabzon'a dönüyor.
İŞTE BARTRA'NIN UÇAKTAN PAYLAŞIMI
Prensipte anlaşmaya varıldı
Marc Bartra, Trabzon yolundapic.twitter.com/JmocabGs5j
— Sporx (@sporx) August 14, 2022
Bilindiği üzere bordo-mavili takım, Marc Bartra transferi için kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.
Trabzonspor'un teklifi
Fırtına, Bartra'nın bonservis bedeli için Real Betis'e 4 milyon Euro, oyuncunun kendisine de bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret ödeyecek.
Geçen sezonki performansı
Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden başarılı savunma oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2.827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü.
Bartra kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona formalarını da giymişti.
Öte yandan, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan da, yapılan her transfer sonrası olduğu gibi Bartra transferi sonrası da sosyal medya hesabından bordo-mavili bir emoji paylaştı.
🤔Marc Bartra
Trabzonspor'un paylaşımı 👇 https://t.co/WN0OpK9m2R
— Sporx (@sporx) August 14, 2022
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