Bartra'dan video geldi: "Bize her yer Trabzon!"

Trabzonspor stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-Mavili takım, Real Betis forması giyen ve anlaşmaya vardığı Marc Bartra'yı bugün Türkiye'ye getiriyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bartra'dan video geldi: 'Bize her yer Trabzon!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2022 17:09
Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsil edecek olan ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Real Betis forması giyen Marc Bartra transferinde mutlu sona ulaştı.

Bartra, Ağaoğlu ile geliyor

Geçtiğimiz günlerde transferi bitirmek adına Sevilla'ya giden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bartra ile birlikte Trabzon'a dönüyor.

İŞTE BARTRA'NIN UÇAKTAN PAYLAŞIMI

Prensipte anlaşmaya varıldı

Bilindiği üzere bordo-mavili takım, Marc Bartra transferi için kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor'un teklifi

Fırtına, Bartra'nın bonservis bedeli için Real Betis'e 4 milyon Euro, oyuncunun kendisine de bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret ödeyecek.


Geçen sezonki performansı

Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden başarılı savunma oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2.827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü.

Bartra kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona formalarını da giymişti.

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan da, yapılan her transfer sonrası olduğu gibi Bartra transferi sonrası da sosyal medya hesabından bordo-mavili bir emoji paylaştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ