Bartra'dan ayrılık iddiasına cevap!

Trabzonspor forması giyen Marc Bartra, kendisi hakkında takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberi yalanladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Bartra'dan ayrılık iddiasına cevap!
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13 Mart 2023 19:47
Trabzonspor'un savunma oyuncusu Marc Bartra, kendisi hakkında çıkan transfer haberine cevap verdi.

İspanyol basınından Marca, Bartra'nın sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini ve kariyerine büyük bir ligde devam etmek istediğini öne sürdü.

Bartra ise, bu haberi "Trabzonspor'dan ayrılmak istediğime dair medyada paylaşılan bilgi tamamen yanlıştır" diye yalanladı.

Trabzonspor'un, sezon başında Real Betis'ten kadrosuna kattığı Marc Bartra, bordo-mavili forma altında çıktığı 32 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

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