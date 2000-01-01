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Barton ve Harris, Nuggets'ın ilk maçında olmayacaklar!

Denver Nuggets'ın, Miami Heat'e karşı oynayacağı ilk "sıralama belirleyici maçında" Will Barton ve Gary Harris'in forma giymeyeceği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets'ın, Miami Heat'e karşı oynayacağı ilk "sıralama belirleyici maçında" Will Barton ve Gary Harris'in forma giymeyeceği açıklandı.

Barton'ın sağ diz ağrısıyla, Harris'in ise sağ kalçasındaki kas gerilmesiyle dışarıda kalacağı belirtildi.

Harris henüz hiçbir hazırlık maçında forma giymediği için, Orlando'da oynama fırsatı bulamamıştı. Barton ise takımın son hazırlık maçında 18 dakika oynamıştı.

Bir diğer Nuggets guardı Jamal Murray'nin durumu, sol hamstring gerilmesinden ötürü şüpheli durumda.

Murray'nin oynamaması durumunda, Nuggets'ın Nikola Jokic, Mason Plumlee, Paul Millsap, Jerami Grant ve Bol Bol'un bulunduğu uzun bir kadroyla oynayabileceği düşünülüyor.

Michael Porter Jr.'ın da biraz daha süre alabileceği, söylenenler arasında.


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