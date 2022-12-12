Barton: 'Southgate görevini bırakmalı'

İngilizlerin hırçın çocuğu Joey Barton, Gareth Southgate'in görevini bırakması gerektiğini söyledi.



Yaptığı sosyal medya paylaşımında Joey Barton Southgate'in performansını 'kötü' olarak değerlendirirken "Başarısızlığı takdir etmeyi bırakın. Artık Southgate'in gitme zamanı geldi, hala istifa etmediğine bile inanamıyorum." açıklamasını yaptı.



Barton'un bu sözleri İngiliz taraftarları bir kez daha böldü. Görevine devam edip etmeyeceği henüz netleşmeyen Southgate, İngiltere Futbol Federasyonu'nu bu konudaki kararını bekliyor.



2016'dan bu yana İngiltere'yi çalıştıran Southgate, çıktığı 81 maçta 2.07'lik puan ortalaması tutturmuştu.



