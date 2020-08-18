Bartomeu: 'Messi, Barcelona'dan ayrılmayacak'

Barcelona Başkanı Bartomeu, takımdan ayrılacağı konuşulan Lionel Messi ile ilgili çok net ifadeler kullandı.



Messi'nin takımda kalacağını kaydeden başkan, "Messi takımda kalacak. Koeman ona güveniyor ve takımı onun etrafında kurmak istiyor. Messi kariyerini Barcelona'da tamamlamak istiyor. Onunla ve babasıyla sürekli görüşüyorum" dedi.



Takımdan ayrılmayacak oyuncuları sayan Bartomeu, "Messi dokunulmaz ve transfer edilemez bir oyuncu. O bunu biliyor, biz de biliyoruz. Ter Stegen, Lenglet, Semedo, De Jong ve Griezmann da öyle. Bu oyuncular, bizim geleceğimiz." ifadelerini kullandı.



"MESSI SİNİRLİ, AYRILMAK İSTİYOR"



Neymar'ın Barcelona'dan PSG'ye transferini ilk açıklayan gazeteci olan ve geçtiğimiz günlerde Messi'nin de ayrılmak istediğini belirten gazeteci Marcelo Bechler de haberinin arka planını anlattı.



Messi'nin tutulmayan sözler nedeniyle ayrılacağını kaydeden gazeteci, "Sezon başında önemli olanın büyük bir sözleşme ya da para değil, güçlü bir proje olduğunu söyledi. Ve hiçbir kupa kazanılamamasının, Bayern Yenilmesinin ardıkdan, 3-4 yıl daha oynayabileceğini ve Barça'ya yardım edebileceğinin farkında ancak onların kendisine yardım edemeyeceğini anladı. Messi her zaman Barcelona'yı düşündü ancak şimdi Barcelona olmadan da başka bir şeyler olabileceğini düşünüyor. Yeni bir adım atıp, Barcelona olmadan kazanmak isteyebilir." dedi.



Arjantinli yıldızın yeni bir proje aradığını belirten Bechler, "Yönetime sinirli ve hayal kırıklığı yaşıyor ve şu anda ayrılmak istiyor. Barcelona da karamsar çünkü net bir proje sunamıyorlar ve bu yüzden Messi'ye yardım da edemiyorlar. Başka bir proje bulduğunda ayrılma ihtimali çok yüksek. Neresi olur, hangi kulübe gider bilmiyorum ancak bu böyle. Bu ekonomik şartlarda 700 milyon euro ödemek zor ancak Barcelona'nın da mutsuz bir Messi'yi tutmak istemeyeceğini sanıyorum. Messi'nin onlara verdiklerinden sonra, bir tutsak istemezler." ifadelerini kullandı.



