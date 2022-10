Bartın'da maden ocağında patlama

KULÜPLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde patlama oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamada 2 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Soylu ayrıca patlamada 20 işçinin yaralandığını açıkladı.Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında patlama meydana geldi. AFAD, patlamanın trafo kaynaklı olduğunu bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, patlamanın trafo kaynaklı olduğunu bildirdi.AFAD, "Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasına da yer verdi.atıyla, Bakanlar Soylu ve Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra'ya giderek incelemelerde bulunacak.Öte yandan Bartın Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.Olaya ilişkin 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi.Patlamanın meydana gelmesinin ardından spor kulüplerinden ve Türkiye Futbol ve Basketbol Federasyonu'ndan geçmiş olsun mesajları yapıldı."Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Bartın, dualarımız sizinle.""Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamanın can kaybına sebep olmamasını diliyor, patlama sırasında madende olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.""Bartın'da meydana gelen maden kazasında can kaybı olmamasını temenni ediyor, tüm madencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.""Geçmiş olsun Bartın. Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada herhangi bir can kaybının olmamasını temenni ediyoruz. Dualarımız sizinle""Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını temenni ediyor, patlama esnasında madende olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.""Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybı olmamasını temenni ediyor, patlama anında madende olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.""Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının olmamasını temenni ediyor, madencilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."