Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde patlama oldu. Patlama sonrası Bartın'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Soylu, "Patlamanın akabinde buranın arama kurtarma ekipleri müdahale ettiler. Buraya teknik tüm arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Olayın başından itibaren arama kurtarmaya nezaret ediyor. 2 ambulans uçak intikal ettirildi. Çok üzüntü duyduğumuz tabloyla karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz çalışıyordu. Bir kısmı kendisi çıktı. Bir kısmı ise kurtarıldılar. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı. 21 kardeşimiz hastaneye intikal etti. 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. 3 kardeşimiz yoğun bakımda. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Bilgi aldıkça sizlere intikal ettireceğiz. Farklı bilgilere vatandaşlarımızın itibar etmemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Soruşturma başlatıldı
Öte yandan Bartın Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Olaya ilişkin 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip ettiği bildirildi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da maden ocağındaki patlamanın bütün boyutlarıyla soruşturulacağını bildirdi.
Bakan Soylu, "Patlamanın akabinde buranın arama kurtarma ekipleri müdahale ettiler. Buraya teknik tüm arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Olayın başından itibaren arama kurtarmaya nezaret ediyor. 2 ambulans uçak intikal ettirildi. Çok üzüntü duyduğumuz tabloyla karşı karşıyayız. 110 kardeşimiz çalışıyordu. Bir kısmı kendisi çıktı. Bir kısmı ise kurtarıldılar. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı. 21 kardeşimiz hastaneye intikal etti. 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. 3 kardeşimiz yoğun bakımda. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Bilgi aldıkça sizlere intikal ettireceğiz. Farklı bilgilere vatandaşlarımızın itibar etmemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Soruşturma başlatıldı
Öte yandan Bartın Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Olaya ilişkin 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip ettiği bildirildi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da maden ocağındaki patlamanın bütün boyutlarıyla soruşturulacağını bildirdi.
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