Bartelstein: "Bradley, takımını yarı yolda bırakmak istemiyor"

Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal'ın menajeri Mark Bartelstein, Beal'ın "takımını yarı yolda bırakmak istemediği" için Wizards'dan bir takas talep etmediğini söyledi.



Beal 2.5 milyondan fazla All-Star oyuyla Doğu'da en çok oy alan guard olmuş olsa da, Wizards, sezonda 6-16'lık derecesiyle Doğu'da 14'üncü sırada yer alıyor.



Beal'ın bir yıldız olduğundan ötürü, birçok kişi genç oyuncunun neden henüz bir çıkış yolu aramadığını merak ediyor.



Priority Sports & Entertainment'tan Bartelstein, Yahoo Sports'a bunun nedenini şu şekilde açıkladı:



"Takımını yarı yolda bırakmak istemiyor. Kendisi inanılmaz sadık bir adamdır ve bir şeyin başarılı konuma gelmesine yardım etmek için, her zaman elinden gelen her şeyi yaptığını hissetmek ister. Böyle yetiştirilmiş bir kişidir ve değerlerinin temeli de buna dayanır. Bence onu bu kadar eşsiz kılan da bu. Her zaman doğru olanı yapar."