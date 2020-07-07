Bartali gelemedi, Galatasaray'a pahalıya patladı!

Galatasaray, karantina sürecinde ülkesi İtalya'ya giden ve dönemeyen kondisyoner Alberto Bartali'nin yokluğunu çok hissetti.



Pandemi sonrasında ligde oynadığı 4 maçı da kazanamayan sarı-kırmızılılar mayıs ayında topla çalışmalara en geç başlayan takım olmasının bedelini ödedi.



Bu periyotta idmanlarda takımı yardımcı antrenör Levent Şahin hazırlarken, sarı-kırmızılılarda her hafta sakatlık sayısı arttı.



