Bartali gelemedi, Galatasaray'a pahalıya patladı!

Galatasaray, kondisyoner Alberto Bartali'nin eksikliğini pandemi sonrasında oldukça hissetti.

Bartali gelemedi, Galatasaray'a pahalıya patladı!
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07 Temmuz 2020 10:02
Galatasaray, karantina sürecinde ülkesi İtalya'ya giden ve dönemeyen kondisyoner Alberto Bartali'nin yokluğunu çok hissetti.

Pandemi sonrasında ligde oynadığı 4 maçı da kazanamayan sarı-kırmızılılar mayıs ayında topla çalışmalara en geç başlayan takım olmasının bedelini ödedi.

Bu periyotta idmanlarda takımı yardımcı antrenör Levent Şahin hazırlarken, sarı-kırmızılılarda her hafta sakatlık sayısı arttı.



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