Barry: "Warriors, draft hakkını takas etmeli!"

NBA efsanesi Rick Barry, eski takımı Golden State Warriors'ın 2020 Draftı'ndaki ikinci seçim hakkıyla ne yapması gerektiği konusunda fikir verdi.



Barry kısa süre önce Grant Liffmann ve Kerith Burke ile birlikte NBC Sports Bay Area'nın "Runnin' Plays" podcast'inde yer aldı. Barry, "şimdi katkıda bulunabilecek" bir yıldız oyuncu varsa, Warriors'ın seçimi takas etmesi gerektiğine olan inancını dile getirdi.



"Hemen devreye girebilecek ve bir şampiyonluk için yarışmaya çalışmak adına başarının ayrılmaz bir parçası olabileceğine inandığınız bir oyuncunuz yoksa ve bu seçeceğiniz oyuncu da size iki veya üç yıl yardımcı olabileceğine inandığınız bir oyuncuysa, onu almak ister misiniz?"



"Zaman onların zamanı. Hemen katkıda bulunacak birini bulmaları gerekiyor. Ve eğer takas edebileceğiniz birisi varsa, o zaman belki buna bir göz atarsınız ve onu ciddi bir şekilde değerlendirirsiniz."



"Bu üç adamla (Steph Curry, Klay Thompson ve Draymond Green) şampiyonluklar için yarışacaksanız ve eğer çevrelerine doğru insanları koyacaksanız, bunu şimdi yapmalısınız. Üç yıl bekleyemezsiniz."



Warriors, 2019-20'de NBA'de en kötü dereceye sahipti. Curry, elinin kırılması nedeniyle sadece beş maçta oynamış, Thompson ise çapraz bağ sakatlığnın iyileşme sürecindeyken hiç forma giyememişti.



Birden fazla rapor, Warriors'ın Georgia guardı Anthony Edwards'ı alacağı tahminini yürütmüştü. Warriors genel menajeri Bob Myers ve başantrenör Steve Kerr'ün, ikinci sıralı draft hakkı ne yapmaya karar verecekleri ise henüz kesinlik kazanmış değil.



