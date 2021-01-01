Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Barry: "Jordan ya da LeBron G.O.A.T. dediklerinde, kan beynime sıçrıyor!"

Golden State Warriors efsanesi Rick Barry, yalnızca bir tane "tüm zamanların en iyi oyuncusu" olamayacağına inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors efsanesi Rick Barry, yalnızca bir tane "tüm zamanların en iyi oyuncusu" olamayacağına inandığını söyledi.

SiriusXM NBA Radio'da konuşan Barry, bir takım sporunda tek bir "G.O.A.T." olamayacağını ifade ederken, bu tartışmanın anlamlı olması için, her pozisyonun talepleri ve beceri setleri farklı olduğundan ötürü, insanların "oyuncuları pozisyona göre seçmeleri" gerektiğini açıkladı:

"Neden herkes G.O.A.T. tartışması çıkarıyor?... Takım sporlarında tüm zamanların en iyi oyuncusunu seçemezsiniz. Pozisyona göre olmalı.

Yani böyle bir tartışmaya girmek istiyorlarsa, oyuncuları pozisyona göre seçsinler. Sorun şu ki, pivot olarak sınıflandırılan adamlar kalmadı. Yakın zamandaki GM anketine baktığınızda, oy verdikleri oyunculardan bahsettiklerinde farklı oyuncuları üç farklı pozisyona koyduklarını gördünüz.

Pivotları konuşun, tüm zamanların en iyi pivotu kim, uzun forveti kim, kısa forveti kim, şutör guardı kim ya da point guardı kim, bunları tartışın.

İşte o zaman anlamlı bir tartışma yapabilirsiniz. Magic Johnson'ı Wilt Chamberlain ile kıyaslayamazsınız. Olmaz yani. Çünkü her pozisyonda oynamak için gereken beceriler farklıdır.

Bu yüzden Michael Jordan ya da LeBron James en iyisi falan dediklerinde, kan beynime sıçrıyor. Pozisyonlar üzerine tartışma yapın, o zaman keyif alabilirsiniz."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal