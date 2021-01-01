Barry: "Jordan ya da LeBron G.O.A.T. dediklerinde, kan beynime sıçrıyor!"

Golden State Warriors efsanesi Rick Barry, yalnızca bir tane "tüm zamanların en iyi oyuncusu" olamayacağına inandığını söyledi.



SiriusXM NBA Radio'da konuşan Barry, bir takım sporunda tek bir "G.O.A.T." olamayacağını ifade ederken, bu tartışmanın anlamlı olması için, her pozisyonun talepleri ve beceri setleri farklı olduğundan ötürü, insanların "oyuncuları pozisyona göre seçmeleri" gerektiğini açıkladı:



"Neden herkes G.O.A.T. tartışması çıkarıyor?... Takım sporlarında tüm zamanların en iyi oyuncusunu seçemezsiniz. Pozisyona göre olmalı.



Yani böyle bir tartışmaya girmek istiyorlarsa, oyuncuları pozisyona göre seçsinler. Sorun şu ki, pivot olarak sınıflandırılan adamlar kalmadı. Yakın zamandaki GM anketine baktığınızda, oy verdikleri oyunculardan bahsettiklerinde farklı oyuncuları üç farklı pozisyona koyduklarını gördünüz.



Pivotları konuşun, tüm zamanların en iyi pivotu kim, uzun forveti kim, kısa forveti kim, şutör guardı kim ya da point guardı kim, bunları tartışın.



İşte o zaman anlamlı bir tartışma yapabilirsiniz. Magic Johnson'ı Wilt Chamberlain ile kıyaslayamazsınız. Olmaz yani. Çünkü her pozisyonda oynamak için gereken beceriler farklıdır.



Bu yüzden Michael Jordan ya da LeBron James en iyisi falan dediklerinde, kan beynime sıçrıyor. Pozisyonlar üzerine tartışma yapın, o zaman keyif alabilirsiniz."



