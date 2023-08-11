NBA efsanesi Rick Barry, Jaylen Brown'ın Boston Celtics ile imzaladığı 306 milyon dolarlık tarihi sözleşmeyle ilgili samimi düşüncelerini paylaştı.



Yakın zamanda Joy De'Angela ile yaptığı bir röportajda Barry, Brown'ın anlaşmasının mali ve performans yönlerini derinlemesine inceleyerek, yıldız oyuncunun bu denli devasa sözleşmeyi hak edecek performansı ortaya koyup koymadığıyla ilgili endişelerini dile getirdi.



Barry, Brown'ın sözleşmesinde yer alan şaşırtıcı rakamlara şu şekilde dikkat çekti:



"Günümüz oyuncularının bazı sözleşmelerine bakınca, mesela Brown gibi; 306 milyon dolar. Yani, buna akıl sır erdirmek benim için çok güç. Playofflarda kaç sayı ortalaması var biliyor musun? maç başına 18,5 sayı! Maç başına 18.5 sayı ile oynamış ve sözleşmesinin son yılında 69 milyon dolar kazanacak. Lakin 18.5 sayı, hiçbir şey değil! Cidden.



Kendisi iyi bir oyuncu, gerçekten beğenirim, fakat birine bu kadar para ödemek... Bunun için oyununu daha da geliştirmesi gerekiyor. Çok top kaybı yapıyor ve pozisyonları fazla zorluyor. Takım arkadaşı (Jayson) Tatum da öyle. İki sezon önce Warriors'a kaybetmelerinin nedenlerinden biri de buydu. Çok fazla top kaybı yapmaları.



Basketbol oyununda her zaman işleri basite indirgememiz gerektiği söylenirdi. Mümkün olduğu kadar basit tutmak lazım. Savunma size ne sunuyorsa ona göre oynamalısınız."



Brown, mevzubahis sözleşmenin 2024-25 sezonunda 52.368.085 dolar, son sezonu 2028-29'da ise 69.125.872 dolar kazanacak.



Celtics yıldızı, önceki normal sezonda maç başına 26.6 sayı, 6.9 ribaund ve 3.5 asist ortalamalarla oynamıştı.



