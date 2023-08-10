NBA efsanesi ve Hall of Fame oyuncu Rick Barry, modern NBA oyuncularının geçmiş nesillerin oyuncuları hakkındaki yorumlarını eleştirdi.



Barry, günümüz oyuncuların önceki nesillerin yetenekleri hakkındaki yorumlarına değinerek, eski oyuncuların modern ligde başarılı olamayacağı düşüncesine karşı çıktı.



Joy De'Angela ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Barry, genellikle "tamirci" olarak etiketlenen kendi dönemindeki oyuncuların kalitesini vurgulayarak, dominant pivotların varlığını ve oyun stilindeki farklılıkları dile getirdi:



"Bugün pivot diye bir şey neredeyse yok gibi. Artık pivot olan adamlar, pivot değiller. Yani şut falan bloklamıyorlar, çemberi korumuyorlar. Oyun artık çok farklı, insanlar bunu anlamıyor."



Barry, kendi döneminin modern çağa kıyasla zıt koşullarından da bahsederek, günümüz oyuncularına sunulan özel antrenman, gelişmiş iyileşme süreci imkanları ve seyahat kolaylıklarının eksikliğine dikkat çekti:



"Birçok kişi bana 'Rick, siz bugün bu adamlarla oynayamazdınız' dediğinde, 'Neyin kafasındasın?' diye cevap veriyorum çünkü belli ki bir sıkıntıları var. Çünkü oyunu gerçekten anlayabilmiş ve bizim dönemimiz ile bugün arasındaki farkı kavrayabilmiş olsalardı, bize yardımcı olan hiçbir faktör olmadığını bilirlerdi.



Benim hiç çeviklik koçum veya diyetisyenim olmadı. Gece iyi bir uyku çekip, sonraki gün gideceğimiz şehirde güzel vakit geçirme fırsatımız olsun diye özel uçaklarla da seyahat edemedim. Kendimiz kiralık arabalarla gelirdik. Bu adamların uçaklarında yemekleri var. Bizim jakuzilerimiz, saunalarımız veya masözlerimiz falan... hiçbiri yoktu.



Eğer bugün oynasaydım daha hızlı, daha güçlü, daha çabuk ve daha dayanıklı bir oyuncu olurdum. Daha yükseğe zıplardım. Bana bu imkanlar sunulmuş olsaydı, çok daha iyi bir basketbol oyuncusu olurdum. Sadece ben değil, aynı dönemde oynadığım Oscar Robertson ve Jerry West gibi isimler de buna dahil."



Golden State Warriors ve Houston Rockets için 10 sezon forma giydiği kariyerinde 1 kez MVP seçilen ve 1 kez şampiyonluk kazanan Barry, 794 normal sezon maçında 23.2 sayı, 6.5 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarla oynamış ve 1987'de Hall of Fame seçilmişti.



