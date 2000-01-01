Barnes'ın gözünden Sterling skandalı ve lisedeki KKK olayı!

Eski LA Clippers oyuncusu Matt Barnes, Donald Sterling skandalı ve lisedeki KKK (Ku Klux Klan) olayından bahsetti.



Barnes, Quibi'nin "Blackballed" adlı yeni belgeselinde yer alan oyunculardan biriydi. Seri, Sterling olayının merceğiyle Amerika'daki ırkçılık sorununu inceliyor.



CBS Sports'tan James Herbert ile yaptığı röportajda, Barnes, Sterling skandalı hakkında konuştu:



"Çılgınca bir durumdu. Eşi görülmemiş bir şeydi. Muhtemelen basketbol tarihinin en büyük skandalıydı. Ve bunun, sert, genç bir Warriors ekibine, gelecekte tüm zamanların en büyük hanedanlarından biri olacak bir takıma karşı oynadığımız playoff serinin başında olması, çok zorlu bir durumdu. Çünkü playofflar sırasında, odaklandığımız tek şey rakibimizdi ve gün içinde, hazırlık yapmamız ve kendimizi ayarlamamız gerekiyordu. Ve maçtan yaklaşık 36 saat önce başımıza bunun gelmiş olması, inanılmazdı."



"KKK, OKULUMU YAKMIŞTI"



Barnes, skandalın o kadar da sürpriz olmadığını itiraf etti ve lise zamanında tanık olduğu bir KKK skandalından da bahsetti:



"Size şaşırmamamın iki sebebini söyleyeceğim. Birini söylemiştin, sicili yüzünden, insanlar ucuz yerleri nasıl pahalıya bıraktığını ve yaşadığı olayları biliyorlardı. Bana göre kazanma en tepede başlar ve Clippers'ın hiç iyi olmamasının ana nedenlerinden biri de, sahibin o olmasıydı. Ve diğer nedeni ise, gerçek hayatta ırkçılığa maruz kalmış olmam. Lisede birisinin kız kardeşime 'zenci' dediği bir olay olmuştu. Ben ağabeyi olarak, sonunda o çocuğu dövmüştüm ve bir gün sonra tüm okulum KKK tarafından tahrip edilmişti, sınıflar ve bir banyo yakılmıştı ve etrafta gamalı haçlarla, ilmikle asılmış, 'öl, zenci' yazan mankenler vardı. Lisemde bu tür bir şey başıma gelmişti."



