Barnes'dan, Vlade Divac'a övgüler: "Bu takımı geleceğe hazırladı!"

Sacramento Kings forveti Harrison Barnes, Kings'i gelecekte başarılı olma yolunda yapılandırdığı için, eski genel menajer Vlade Divac'ı övdü.



Kings, Divac ile yollarını ayırma kararının ardından yeni bir genel menajer atamak için piyasaya girdi.



Başarısız sezona ve Kings'in uzun süren playoff kuraklığına rağmen Barnes, Divac'ın Sacramento Kings'i gelecekteki başarılar için hazırladığına inanıyor:



"Vlade'in yaptığı her şey için, sadece benim için değil, Kings için de kesinlikle minnettarım. 2012'de ilk draft edildiğimde, bu takımın nerede olduğunu hatırlıyorum. Bence getirdiği yetenek ve yaptığı işlerle, bu takımı kesinlikle başarılı olacak şekilde ayarladı. Bunu göremeyecek olması talihsiz bir durum, ama bu da işin bir parçası."



Kings, geçtiğimiz sezon 39 galibiyet aldığında, doğru yolda görünüyordu.



Mart ayındaki sezon duraklamasından önce Kings formda bir şekilde ilerlemesine rağmen, Orlando bubble'ındaki maçlarda hayal kırıklığı yarattı ve 2019-20 sezonunu 31-41 dereceyle bitirdi.



