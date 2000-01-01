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Barnes'dan, Lillard'a destek geldi!

Sacramento Kings forveti Harrison Barnes, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın "anlamsız maçlar" ifadesine destek verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings forveti Harrison Barnes, Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın "anlamsız maçlar" ifadesine destek verdi.

Lillard, 2019-20 NBA sezonunun önümüzdeki aylarda geri dönmesi durumunda normal sezon maçları oynamayı "anlamsız" olarak nitelendirmiş ve biraz tepki görmüştü.

Blazers, Batı Konferansı playoff resmindeki sırada yer alan Memphis Grizzlies'in 3.5 maç gerisinde yer alıyor.

Lillard, Bleacher Report'tan Howard Beck'in "Full 48" adlı podcast'inde, Barnes'dan şöyle destek gördü:

"Bence Dame haklı. Eğer geri dönüp oynuyorsanız, belli bir şey için oynamak istiyorsunuz. Maçlar için alabileceğimiz başka tür bir simülasyon yok. Bulunduğumuz bu grupta, beraber oynamamız gerekiyor ve belli bir şey için oynamak önemli bir durum."


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