Barnes'a göre, bu yılın şampiyonu Clippers!

Eski NBA oyuncusu Matt Barnes, 2020 NBA Finalleri'nde LA Clippers'ın Milwaukee Bucks'ı yendiğini gördüğünü söyledi.



Barnes, bir başka eski oyuncu olan Richard Jefferson'a Instagram Live'da katıldı ve şampiyonluğun LA'e geldiğine inandığını söyledi:



"Sezonun başında dediğim gibi, Clippers'ı seçeceğim. Karar değiştirmek istemiyorum. Lakers ve Bron'ın, Kobe (Bryant) için bu yıl kazandıklarını da görmek isterdim. Clippers'a karşı Milwaukee diyorum ve Clippers kazanır diyorum."



Clippers, Lakers ve Bucks ile beraber, bu sezon NBA şampiyonluğunu kazanmak için en favori takımlardan olarak görülüyorlar. Clippers ve Bucks, bu sezon iki kez oynamış ve Milwaukee her iki maçı da kazanmıştı.



ESPN yakın zamanda Bucks'ı bu yıl şampiyonluğu kazanan en büyük aday olarak gösterse de, Clippers da üçüncü sıradaydı ve Barnes eski takımının tüm sezon boyunca kazanabileceğinden emin.



