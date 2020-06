Barnes: "We Believe' belgeseli, çok geç olmadan çıkacak"

Eski Golden State Warriors oyuncusu Matt Barnes, takımın "We Believe" döneminin belgeselinin "çok geç olmadan" çıkacağını söyledi.



ESPN'in "The Last Dance" adlı belgeselinden çıkan çılgınlık, Warriors'ın ünlü 2006-07 sezonundaki "We Believe" sloganlı ekibi detaylandıran belgesel gibi, birçok farklı fikir oluşturmuştu.



Bu takımın önemli bir oyuncusu olan Barnes, belgeselin geçici olarak beklemeye alındığını, ancak çalışmaların "çok geç olmadan" devam edeceğini temin etti:



"Biraz beklemeye alındı, ama aslında şu anda işler başlamış durumda. Ben, Baron Davis ve Stephen Jackson, mürettebatı bir araya getiriyoruz. Bunu üretmek ve yönlendirmek için sağlam bir ekip oluşturduk."



"Umarım bu ülkede bir çeşit normaliteye ulaştıktan sonra devam edeceğiz. Önümüzdeki birkaç ay içinde bu projeye geri döneceğimizi umuyorum. Ama ben ve Baron, şu anda birçok politik işle uğraşıyoruz. Yani bu, şu anda önceliğimiz değil, ama çok geç olmadan devam edeceğiz."



"DELİ BİR GRUPTUK, AMA BASKETBOLU SEVİYORDUK"



"We Believe" Warriors'ı, 42-40'lık dereceyle Batı'da sekizinci sırada yer almış ve ilk turda, şampiyonluğun en büyük adaylarında olan ve Batı'nın zirvesinde bulunan Dallas Mavericks'i altı maçta elemişti.



Bir sonraki turda Utah Jazz'e elenmiş olsalar da, Barnes ve bu Warriors ekibi, uzun süre çok sıkıntı çekmiş bir ekip olarak böyle bir gelişme sayesinde çok popüler olmuştu:



"Bence eğlenceli olacak ve hayranların da hoşuna gidecektir. Bana kalırsa taraftarlar, sahada ve saha dışında gerçekten ne tür bir takım olduğumuza şaşıracaklar. İçeride dönen şeyleri görüp duyacaklar. Deli bir gruptuk, ama basketbol oynamayı ve birbirimizi seviyorduk. Ve tüm bunları Bay Area için yapmaya da bayılıyorduk."