Barnes: "Sterling, ırkçı zihniyete sahip tek takım sahibi değildi"

Eski NBA oyuncusu Matt Barnes, LA Clippers'ın eski sahibi Donald Sterling'in, ligdeki ırkçı zihniyete sahip tek takım sahibi olmadığını iddia etti.



Barnes, Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile bir röportaj yaptı ve eski Clippers sahibinin, spor dünyasında sömürgeci zihniyeti olan tek takım sahibi olmadığından bahsetti.



Rooks, Nisan 2014'teki bir ırkçılık skandalının ardından kısa süre sonra ekibini satmak zorunda kalan Sterling'e benzeyen başka NBA sahiplerinin olup olmadığını sordu.



Barnes'ın yanıtı şöyle oldu:



"Çok var. Ve sadece NBA'de değil, NFL'de de olduğunu kesin olarak biliyorum. İsim vermek istemiyorum, ancak petrolcü ve emlakçılardan oluşan taşralı bir takım sahibi grubu var. Bu adamlar 70'li yaşlarında ve 60'lı yaşlarının sonlarında, veya daha büyükler ve böyle yetiştirilmişler. Oyunculara, 'köle' terimini kullanmak istemiyorum, biraz sert çünkü, ama sömürgelerinin bir parçası gibi bakıyorlar. 'Bunlar benim adamlarım, onlara para ödüyorum' diyorlar. Donald Sterling'in de dediği gibi: 'Onlara araba alıyorum, yiyecek alıyorum, ev alıyorum.' gibi. Ama böyle düşünen tek kişi o değildi, sadece yakalanacak kadar aptal biriydi."



Barnes ligde 15 sezon oynamıştı ve dokuz farklı NBA takımı için oynadığından ötürü, bolca takım sahibi görmüştü.



"KİM GERÇEKTEN BİZİM İÇİN KONUŞTU?"



Barnes, takım sahiplerinin oyuncularının gerçekten yanlarında olup olmadığını sorguladı ve sebebi ise hiçbirinin halkla ilişkiler yoluyla kitlelere iletmek zorunda kaldıkları şeyler dışında, gerçekten destekledikleri için açıklama yapmamalarıydı:



"Özellikle baktığınızda, kaç tane takım sahibi gerçekten çıkıp bizim için konuştu? Ve (NFL başkanı) Roger Goodell gibi bir kağıttan okuyup, Colin Kaepernick durumuna bile değinmemesi gibi genelleyici bir konuşmadan bahsetmiyorum. Ama kaç tane takım sahibi çıkıp gerçekten bizim adımıza konuştu? Futbol ve basketboldaki bu siyahi oyuncuların üstünden geçinen ve ülkedeki en yüksek ücretli koçlar olan bu kolej koçlarından kaç tanesi gerçekten bizim adımıza konuştu? Çok fazlası değil."



Barnes çevresinin farkında ve Rooks ile yapılan bu röportaj sadece buna ışık tutuyor.



