Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Barnes: "Silas, yumuşak huylu bir adamdı ama bunu değiştirmeli"

Eski NBA oyuncusu Matt Barnes, Stephen Silas'ın Houston Rockets koçu olarak atanması konusu hakkında düşüncelerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Matt Barnes, Stephen Silas'ın Houston Rockets koçu olarak atanması konusu hakkında düşüncelerini açıkladı.

Eski NBA koçu Paul Silas'ın oğlu olan Stephen Silas, 2000 yılında Charlotte Hornets için babasının yanında yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti. O zamandan beri Silas, Golden State Warriors, New Orleans Hornets ve Dallas Mavericks gibi takımlarda yardımcı koçluk görevlerinde bulunmuştu.

Barnes, ESPN'in The Jump programında konuştu ve Silas'ı överken, pozisyonunun ağırlığını taşıması gerektiğini de belirtti:

"Görülecek. Kesinlikle nitelikli ve bu zamana kadar gerekli yollardan geçmiş birisi. 'We Believe' (Warriors) kadrosundayken, onun için oynama fırsatım olmuştu. O zamanlar yardımcı antrenördü. Doğası gereği çok yumuşak huylu bir insandı, ancak bazen bir yardımcı koç olarak, oyuncuların oynadığı gibi siz de rolünüzü oynamak zorundasınız.

Bence kişiliğini daha fazla gösterebilecek ve kesinlikle otoriter bir figür olması gerekecek. O takımın ihtiyaç duyabileceği şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Çok fazla değil, ama bu takıma koçluk yapmak için kesinlikle sessiz tavrından çıkması gerekecek."

Barnes, Golden State Warriors ile olduğu dönemde Silas'ın altında oynamıştı. Bay Area spor sahnesinde taraftarların favorisi haline gelen "We Believe" ekibinde, Warriors'ın bir parçasıydılar.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal