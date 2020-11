Barnes: "Silas, yumuşak huylu bir adamdı ama bunu değiştirmeli"

Eski NBA oyuncusu Matt Barnes, Stephen Silas'ın Houston Rockets koçu olarak atanması konusu hakkında düşüncelerini açıkladı.



Eski NBA koçu Paul Silas'ın oğlu olan Stephen Silas, 2000 yılında Charlotte Hornets için babasının yanında yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti. O zamandan beri Silas, Golden State Warriors, New Orleans Hornets ve Dallas Mavericks gibi takımlarda yardımcı koçluk görevlerinde bulunmuştu.



Barnes, ESPN'in The Jump programında konuştu ve Silas'ı överken, pozisyonunun ağırlığını taşıması gerektiğini de belirtti:



"Görülecek. Kesinlikle nitelikli ve bu zamana kadar gerekli yollardan geçmiş birisi. 'We Believe' (Warriors) kadrosundayken, onun için oynama fırsatım olmuştu. O zamanlar yardımcı antrenördü. Doğası gereği çok yumuşak huylu bir insandı, ancak bazen bir yardımcı koç olarak, oyuncuların oynadığı gibi siz de rolünüzü oynamak zorundasınız.



Bence kişiliğini daha fazla gösterebilecek ve kesinlikle otoriter bir figür olması gerekecek. O takımın ihtiyaç duyabileceği şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Çok fazla değil, ama bu takıma koçluk yapmak için kesinlikle sessiz tavrından çıkması gerekecek."



Barnes, Golden State Warriors ile olduğu dönemde Silas'ın altında oynamıştı. Bay Area spor sahnesinde taraftarların favorisi haline gelen "We Believe" ekibinde, Warriors'ın bir parçasıydılar.