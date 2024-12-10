Toronto Raptors yıldızı Scottie Barnes, New York Knicks'e karşı oynanan maçta sakatlandığı ayak bileğini "hissedemediğini" söyleyerek, endişe yarattı.



Raptors'ın Knicks'e karşı aldığı 113-108 skorlu yenilgide Barnes, pota altındaki bir pozsiyonda şutunu bloklamaya çalıştığı Knicks pivotu Karl-Anthony Towns'ın ayağına basarak sakatlandı.



Toronto yıldızının, tıbbi personelin yardımıyla soyunma odasına götürülmeden önce doktorlara ayağını hissedemediğini söylediği duyuldu.



Sakatlanmadan önce Barnes, Knicks'e karşı yalnızca 23 dakikada 15 sayı, 5 ribaund ve 3 asist kaydederek iyi bir maç geçiriyordu.



Maçtan sonra Raptors başantrenörü Darko Rajakovic, Barnes'ın ayak bileğinde burkulma olduğunu açıklarken, takımın çekilecek röntgen sonrasında durumu hakkında daha fazla bilgi edineceğini sözlerine ekledi.



Barnes, bu sezon maç başına 20,6 sayı, 8,4 ribaund, 7,4 asist, 1,3 top çalma ve 0,7 blok ortalamaları ile takımın en iyi performans gösteren oyuncularından biriydi.



