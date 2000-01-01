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Barnes, "Oakland Forever" formaları için: "Bayıldım!"

Eski Golden State Warriors oyuncusu Matt Barnes, Warriors'ın yeni "Oakland Forever" formaları hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Golden State Warriors oyuncusu Matt Barnes, Warriors'ın yeni "Oakland Forever" formaları hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Eski NBA oyuncusu, ESPN'nin The Jump programına konuk oldu ve Warriors'ı "We Believe" dönemini onurlandırdığı için takdir etti:

"Çok sevdim. Bayıldım. 2017 şampiyonluk maratonunda bulunduğumda fark ettiğim tek şey, o takıma karşı halen çok sevgi duyulduğuydu. Sadece şehir tarafından değil, mevcut oyuncular tarafından da. Steph (Curry), (Kevin Durant), Klay (Thompson), Draymond (Green), hepsi "We Believe" hareketinin içindeydi.

Bu yüzden bence bu harika bir hamle ve büyük bir onur, çünkü çok uzak mesafede olmasa da, Oakland'daki muazzam taraftar kitlesini kaybettikleri için, o San Francisco stadyumundaki kalabalıktan çok farklı bir kitle olacak."

Warriors'ın yeni formaları 2020-21 sezonunda görücüye çıkacak.


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