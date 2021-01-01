Barnes: "LeBron ve AD'nin yokluğu, Lakers'ın işine yarayacak!"

Eski NBA oyuncusu Matt Barnes, LeBron James ve Anthony Davis'in yokluğunun, Los Angeles Lakers'a playofflarda yardımcı olabileceğini söyledi.



Lakers, zorlu Batı Konferansı'nda ayakta kalmaya çalışırken birkaç haftadır LeBron ve Davis'ten yoksun durumda.



Barnes, ESPN'nin 'The Jump' programında James ve Davis'in sakatlıklarının, Lakers'a playoff zamanı için aslında bir lütuf olabileceğine inandığını belirtti:



"Mücadeleyi bırakmadılar ve tam olarak istediğiniz de budur. Tabii ki ligin en iyi ikilisi olan yıldızlarından yoksunlardı. Ama bu durumun en sevdiğim noktası, playoff zamanında kendilerine yardımcı olacak olması. Bu adamların hepsi ritme girmiş olacak. LeBron'un ritmine geri dönmesi gerekmeyecek. AD'nin ritme geri dönmesinin ne kadar sürdüğünü ise göreceğiz."



"SAĞLIKLI OLDUKLARI SÜRECE, FAVORİ ONLAR"



Barnes, sıralamalarda "ne kadar aşağı kayarsa kaysın", sağlıklı olduğu sürece Lakers'ın şampiyonluk için favori ekip olduğunu da sözlerine ekledi:



"Lakin üçüncü bir adama ihtiyaçları olacak. İster (Kyle) Kuzma, ister (Dennis) Schröder olsun, bazen (Montrezl) Harrell da olabiliyor. Bana göre onlar için en önemli şey, sağlıklı kalmaları. Sağlıklı oldukları sürece, sıralamada ne kadar aşağı kayarlarsa kaysınlar, Batı'nın favorisi olarak kalacaklar."



Lakers, halihazırda 34-22'lik derecesiyle Batı'da beşinci sırada yer alıyor.



