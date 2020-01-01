Barnes: "Kyrie en başında, aslında Orlando'ya gitmek istiyordu"

Eski NBA oyuncusu Matt Barnes, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in fikrini değiştirmesinin sebebini açıkladı.



Kyrie, oyuncuların NBA sezonunu boykot etmesini ve Black Lives Matter protestolarını desteklemek için Orlando bubble'ına gitmemesini savunması nedeniyle bir kez daha büyük bir tartışmanın merkezinde.



Sezonda oynayarak bu harekete yardımcı olmayacaklarını düşündükleri için, bu konuda Irving'in yanında olan birçok oyuncu bulunuyor.



Barnes, Kyrie'nin beklenmedik bir anda fikrini değiştirdiğini söyledi ve Irving'in en başta, ligin kendisine sakatlığı yüzünden oynayamayacağını söylemesinden önce, Orlando'ya giderek takım arkadaşlarına destek olmayı dört gözle beklediğini açıkladı:



"Bunun öylece geçip gitmesine izin veremeyiz. LeBron ve CP, Kyrie'nin saçmalamayı bırakması gerekiyor, çünkü benim duyduğum şey, Kyrie'nin ekibini desteklemek için Orlando'ya gitmek istediği, ona izin vermedikleri ve sonra bir anda her şeyden vazgeçmek istediğinden bahsetmesiydi. Sebepsiz yere oynamamak, asıl sebebimizin önüne geçer. Ve sonra da bizi böler. Hepsinin aynı fikirde olması gerekiyor, bir iletişim kurarak, anı anlamaları lazım."



Barnes, Kyrie'nin bir kez daha kendi kafasına göre iş yaptığını ve sezonun geri kalanını atlamanın, NBA oyuncularının harekete gerçek anlamda katkıda bulunmasına yardımcı olmayacağını düşündüğünü belirtti:



"Eğer konu KOVID ise ve ailenizi riske atmaktan bahsediyorsanız, bunu anlarım. Ama eğer şu anda ülkenin içinde bulunduğu hareketiyle ilgiliyse - bu olayların sorumluluğunu üstlenmeliyiz."



