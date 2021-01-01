Barnes, Kerr'ün "başarılı sezon geçirdik" yorumuyla hemfikir!

Eski NBA oyuncusu Matt Barnes, Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr'ün "sezonu başarılı geçirdiklerine" dair yorumuyla hemfikir olduğunu açıkladı.



Play-in turnuvasından iki mağlubiyetle elenmiş olan Warriors, bu sezon playofflara kalan 16 takımın bir parçası olamamıştı.



Kerr, hayal kırıklığı yaratan sonuca rağmen sezonun başarılı olduğunu belirtmişti ve Barnes, ESPN'in "The Jump" programında Warriors koçuna katıldığını belirtti:



"Başarılı olduğuna tamamen katılıyorum. Steph harika bir yıl geçirdi ve sağlıklı kaldı. Gelecek sezona da sağlıklı girecek. Draymond da aynı şeyi yaptı. Vince Carter'ın dediği gibi, genç oyuncular değerli dakikalar oynadılar.



Jordan Poole'u ve Juan Toscano-Anderson'ı çok beğeniyorum, Andrew Wiggins'in oyununda parlamalar gördüm ve genç Kelly Oubre ile James Wiseman da doğru yönde ilerliyorlar.



Umarım, Klay geri gelir ve kısa süre içinde formuna girer. Çünkü Warriors takımının bir şampiyonluk koşusuna daha çıkabileceğini düşünüyorum. Hâlâ bir parçaya daha ihtiyaçları olabilir, ancak bence Steph ve Klay'in kariyerleri sona ermeden bu tarz bir koşuları daha var."



