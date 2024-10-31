Barnes, göz çukuru kırılması sebebiyle en az 3 hafta yok

Toronto Raptors, Scottie Barnes'ın göz çukurunda oluşan kırık nedeniyle en az üç hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Barnes, göz çukuru kırılması sebebiyle en az 3 hafta yok
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31 Ekim 2024 13:56
Toronto Raptors, Scottie Barnes'ın göz çukurunda oluşan kırık nedeniyle en az üç hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Barnes'ın, geçtiğimiz Pazartesi günü Denver Nuggets'a karşı oynanan maçta sağ göz çukurunda gerçekleşen kırılmanın ardından en az üç hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Karşılaşmanın bitimine 24 saniye kala ribaund pozisyonuna girdiği Nuggets pivotu Nikola Jokic'in dirseği yüzüne çarpan Barnes, takım arkadaşlarının yardımıyla soyunma odasına götürülmüş ve maçın beş dakikalık uzatma periyodunda forma giyememişti.

23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz gece Hornets'a karşı oynanan maç için Charlotte'a seyahat etmedi ve üç hafta içinde yeniden değerlendirilecek.

Barnes, ilk dört maçında ortalama 19,3 sayı, 7,8 ribaund ve 6,0 asist kaydetti.

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