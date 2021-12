Barnes: "Garnett, 2007'de neredeyse Warriors'taydı!"

Golden State Warriors'ın eski oyuncusu Matt Barnes, Hall of Fame oyuncu Kevin Garnett'in 2007'de neredeyse Warriors'a takas edildiğini iddia etti.



2007'de Garnett, Minnesota Timberwolves tarafından Boston Celtics'e takas edilmiş olsa da, onun için işlerin oldukça farklı olabileceği ortaya çıktı.



"The Draymond Green Show"un yakın tarihli bir bölümünde Barnes, KG'nin o dönemde neredeyse Warriors'a takas edildiğini açıkladı:



"Kevin Garnett'i almak için Jason Richardson'ı ve bir draft hakkımızı verecektik. Esasen o yıl, J-Rich karşılığında Kevin Garnett'i alacaktık."



2006-07 sezonunda "We Believe" sloganıyla nam salmış olan Warriors kadrosu, 8. sıradan girdiği playoffların ilk turunda, Batı'da zirvede yer alan Dallas Mavericks'i elemişti.