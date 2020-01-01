Barnes: "Evinden uzakta oynayabilecek bir ekip varsa, o da Raptors'dır"

Eski NBA oyuncusu Matt Barnes, Toronto Raptors'ın konuk arenada oynamanın üstesinden gelebileceğinden emin olduğunu söyledi.



Raptors, yeni sezon öncesinde diğer NBA takımlarına kıyasla daha zorlu bir yola sahip. Daha önce belirtildiği gibi, NBA ve Oyuncular Sendikası, yeni sezon için 22 Aralık başlangıç tarihini kabul etmişlerdi.



Ancak Raptors, NBA'de oynayabilecekleri uygun arenayı bulmak için çabalayacak. Kanada hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili olarak, Raptors'ın Toronto'da oynamasını olanaksız kılan önemli seyahat kısıtlamaları getirmişti.



Bu nedenle Raptors, sezonlarını oynamak için Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir mekan arayışına başlamıştı.



Söylentiler, NBA'in Raptors'ın New Jersey'deki Prudential Center'da oynamasını istediğini öne sürmüştü. Bunun başlıca nedeni, arenanın Raptors'ın konferanstaki rakiplerine olan yakınlığıydı.



"BUNU YAPABİLECEK BİR TAKIM VARSA, BU RAPTORS"



Barnes, yakın zamanda ESPN'nin The Jump programına konuk oldu ve Raptors'ın evden uzakta oynamanın üstesinden gelmek için en uygun ekip olduğunu düşündüğünü belirtti:



"Kesinlikle zor bir karar olacağını düşünüyorum. İnsanlar şunu anlamalı, biz (NBA oyuncuları) alışkanlıkla hareket eden yaratıklarız ve alışkanlıklarımız ve habitatlarımız 2020'de gerçekten bozuldu.



Bu yüzden onların başka bir yere gitmek zorunda kalmaları ve ailelerinden uzakta maç oynamaları zor olacaktır. Ama dediğim gibi, oyunun zihinsel yönü çok fazla. Ancak bu takım hakkında söyleyeceğim tek şey, zihinsel olarak çok güçlü olduklarıdır.



Kyle Lowry ve Nick Nurse liderliğinde, zihinsel olarak çok sert bir ekipleri var. Yani eğer yer değiştirip yine de bunun üstesinden gelebilerek, oldukça sağlam bir sezon geçirebilecek bir ekip varsa, onun da Toronto Raptors olduğunu düşünüyorum."



Raptors, yeni sezonun neredeyse bir buçuk ay içinde başlayacağı göz önüne alındığında, yeni arena arayışını yakın zamanda tamamlamayı umuyor.



