Barnes: "Clippers'ın her şeyi yakması lazım"

Eski LA Clippers oyuncusu Matt Barnes, Clippers'ın yeni arenasına taşındığında yeni bir takım ismi alarak, geçmişine bir sünger çekmesi gerektiğini söyledi.



Barnes, Clippers'ın bir gün nasıl şampiyonluk kazanabileceğine dair cesur bir fikir sundu ve CBS Sports HQ'da konuk olduğunda, ekibin 2024-25 sezonunda Inglewood'a taşındığında yeni bir takım adı alması gerektiğini belirtti:



"Clippers'ın her şeyi yakması gerekiyor, yeni bir başlangıç yapmalılar, yeni takım adı ve yeni arena ile... Clippers'la olan tüm o kötü geçmişin huzur içinde yatmasına izin versinler."



Clippers, tarihinde Batı Konferansı Finallerine asla katılamamıştı. Bu yıl bir galibiyet uzakta olsa da, ekip Walt Disney World'de Denver Nuggets'a 3-1 önde olduğu seriyi vermişti.



Barnes, 2014-15 sezonu playofflarının ikinci turunda, Houston Rockets'a karşı 3-1 önde olup elenen Clippers ekibindeydi.



