Barnes: "2017'de bedavadan yüzük kazandım"

Eski NBA oyuncusu Matt Barnes, 2017 yılında Golden State Warriors ile şampiyonluk kazanmasına rağmen, kendisini bir NBA şampiyonu olarak görmediğini söyledi.



Barnes ve Stephen Jackson, Showtime'ın "All The Smoke" adlı podcastinin son bölümlerinde Hall of Fame oyuncusu Tracy McGrady'yi konuk etmişlerdi ve T-Mac, 2013 NBA Finalleri'nde San Antonio Spurs forması giyerken, Miami Heat'e karşı şampiyonluğu kazanmış olsa bile, yüzüğünü kabul edemeyeceğini söylemişti.



Barnes ise şu şekilde bir yanıt verdi:



"Ben de beleşten taşındım. Bedavadan bir yüzük aldım. Bu yüzden 'NBA şampiyonu' dedikleri zaman, senin de dediğin sebepten ötürü, kendimi bir NBA şampiyonu olarak saymıyorum. 'Evet, yardım ettim.' dedirten şey, asıl yolculuk.



Barnes, 2017'de kazandığı yüzüğü asla kabul etmediğini ve Warriors kıdemli iletişim başkan yardımcısı Raymond Ridder'a bıraktığını söyledi.



"Bu adamlarla savaşlarda değildim. LeBron'u (James), Kawhi'ı (Leonard) savunma fırsatım olmadı, bu yüzden benimkini saymadım. Yani seni anlıyorum."



Barnes kariyerinde 14 sezon boyunca dokuz farklı takımda oynamıştı. Warriors ile Mart 2017'de, Kevin Durant'in sakatlanmasıyla kadroda açılan yere geçmişti.