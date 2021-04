Barkley'ye göre, Clippers bu sezon "kolpacı"

NBA efsanesi ve TNT analisti Charles Barkley, LA Clippers'ın bu sezon "kolpacı" olduğunu söyledi.



Barkley, önceki sezon Clippers'ın playofflarda Denver Nuggets'ı yeneceğini garanti etmiş olsa da, bu yıl düşüncesi tamamen değişmiş durumda.



Efsane oyuncu, Inside the NBA programında Clippers'ın "kolpacı" olduğunu söyleyerek, Los Angeles Lakers, Nuggets veya Utah Jazz'dan daha iyi olduklarına inanmadığını belirtti.



Barkley bununla kalmayarak, organizasyonun geçmişini de dahil ettiği bir eleştiride bulundu:



"Ömrümde fakir de oldum, zengin de, şişman da, zayıf da, yaşlı da, Hall of Fame oyuncusu da... ama bir şey daima baki kaldı. Clippers her zaman berbattı."



Sezonda 35-18'lik dereceye sahip olan Clippers, Batı Konferansı'nda şu anda üçüncü sırada yer alıyor.