Barkley'den, The Last Dance'e farklı bakış açısı

NBA efsanesi Charles Barkley, Chicago Bulls ve Michael Jordan'ın 'The Last Dance' belgeselinin NBA takımlarına öğretmiş olması gerektiğini düşündüğü bir noktanın altını çizdi.



Ünlü ESPN belgeseli, MJ'in dürtüsünü ve rekabetçiliğini gösterirken, aynı zamanda başarının tüm çirkin yanına da dikkat çekmişti. Bazı eski defterleri açan seri, takımda var olan eşitsizliğe de ışık tutmuştu. Bu nedenle Barkley, oyuncuların bu tarz şeyleri medyadan gizli tutmaları gerektiğine inandığını belirtti.



Barkley, MLB efsanesi Frank Thomas'ın "Hanging With Hurt" podcasti'ne konuk olduğunda, şunları söyledi:



"Frank, bunu daha önce duymuşsundur. Şunu herkes söyler, 'Soyunma odasında olan biten ne varsa orada kalmalı' diye.



İzlediğimde, insanlara 'İşte bu yüzden her şey soyunma odasında kalmalı' diyordum, çünkü bu adamların birbirlerinden hoşlanmadığını gördünüz. Oyuncular birbirlerini sevmiyorlardı. Koç ve genel menajer birbirinden nefret ediyordu, kendisi de (MJ) birkaç oyuncudan nefret ediyordu.



Ve söylerken şunu da eklemiştim, 'Asıl korkunç olan ne biliyor musunuz? Bunlar bir de altı şampiyonluk kazanmış adamlar! NBA'de kaybeden bir takımda olup biten saçmalıkları hayal edebiliyor musunuz?'



Bu yüzden soyunma odasında olan her şey soyunma odasında kalır. Ve nedeni de budur. Çünkü bu işin içinde çok fazla saçmalık var."