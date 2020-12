Barkley'den, Harden'a tepki!: "Sistemi kötüye kullanıyor!"

NBA efsanesi Charles Barkley, Philadelphia 76ers'ın, Houston Rockets süperstarı James Harden'ı takaslamasından yana olmadığını belirtti.



Kendisi de bir Sixers efsanesi olan Barkley, 97.5 The Fanatic'teki The Mike Missanelli programına konuk olduğu sırada, Harden'ın Philadelphia'yı daha iyi bir takım yapmayacağına inandığını söyledi:



"Gördüğüm en iyi 1'e 1 oyuncusu. Michael (Jordan) ve Kobe (Bryant) kadar iyi değil, ama bir hücum gücü olması bazında, gördüğüm en iyisi. Lakin tüm hücumunuzu değiştirip, onu Mike D'Antoni'nin oynattığı gibi mi oynatacaksınız? Sixers, James Harden ile daha iyi olmayacak."



Barkley ayrıca, Harden'ın takım içindeki vurdumduymaz davranışlarıyla ilgili çıkan makaleden rahatsız olduğunu açıkladı:



"O makale çok üzücüydü. LeBron da çok fazla güce sahip mesela ama o bunu hakediyor. Magic (Johnson), (Larry) Bird, LeBron, Michael (Jordan)... muhtemelen son 30 yılda rakip olduğum veya izlediğim, buna benzer bir güce sahip oyunculardı, gerçekçi olalım."



"EN NEFRET ETTİĞİM ŞEY"



Barkley daha sonra Harden'ın takım arkadaşlarına saygısızlık ettiği ve kendilerini umursamadığı için eleştirdi:



"Her zaman geç kaldığını söylüyorlar. Bu benim en nefret ettiğim şeydir. Bir ya da iki kez geç kalırsın, sorun değil. Ama her zaman geç kalırsan, bu 'oyuncuları veya koçu umursamıyorum' demektir. 'Bunu kendi yöntemimle göstereceğim.' der gibi."



Son olarak Barkley, Harden'ı izlediği diğer büyük oyuncularla karşılaştırdı ve Harden'ın çok ileri gittiğini söyledi:



"Oyuncularla takas yapmaktan bahsettiğinizde, bu tür bir güce sahip olmak harikadır. Bird, Magic, Michael veya LeBron gibi. Ama LeBron'un, James'in Houston'daki yaptığı kadar sistemi kötüye kullanacağını sanmıyorum."