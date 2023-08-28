NBA efsanesi Charles Barkley, Golden State Warriors süperstarı Steph Curry'nin, 1980'li yılların sonundaki ünlü Detroit 'Bad Boys' Pistons kadrosuna karşı fiziksel olarak tükeneceğini iddia etti.



Barkley, The Ringer'dan Bill Simmons'la NBA'in fiziksellik anlamındadeğişimini ve doğasını tartışırken, 'Bad Boys' takımının oyun tarzının Curry açısından oldukça boğucu olacağını öne sürdü:



"Michael'a (Jordan) karşı en iyi yıllarında oynamıştım ve onu izlemesi çok güzeldi. 'Last Dance'i izlediğimde ve Pistons'takilerin onu fiziksel anlamda yaka paça dövmeye çalışmaları sonrası hiçbir şekilde sızlanmayarak sadece vücut çalışmış olduğunu gördüğümde, 'Vay anasını' demiştim, 'Bu adam cidden de gördüğüm en iyisi.'



Adamın yediği dayağın haddi hesabı yoktu. Bugün kimseye vuramadığınız için, basketbol oynamanın çok daha kolay olduğunu kabul etmelisiniz.



Steph Curry'yi ne kadar çok sevsem de, 'Bad Boys'dakilerin onu tekme tokat manyağı yaptğını bir düşünsene? Steph Curry'yi çok severim, ama John Salley, Dennis Rodman ve Bill Laimbeer, ona Michael'a ve Scottie'ye (Pippen) vurdukları gibi vursalar, sence bir noktada tükenmez miydi?"



Jordan ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James arasındaki "GOAT" tartışmasında en çok gündeme gelen başlıklardan biri, günümüz oyuncularının 80'lerde ve 90'larda oynanan fiziksel ve eski usul oyun tarzına karşı gösterebileceği dirayet oluyordu.



