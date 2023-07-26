NBA efsanesi Charles Barkley, Golden State Warriors'ın bu ayın başlarında takas ettiği Jordan Poole'dan "nefret etmiş olduğunu" söyledi.



Başantrenör Steve Kerr ve Draymond Green gibi isimler, playoffların ikinci turunda Los Angeles Lakers tarafından elenen takımları Warriors'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı iletişim eksikliği hakkında birçok kez konuşmuştu.



Poole ve Green arasında sezon öncesinde geçen yumruk olayı sebebiyle takımın kimyası ilk maç oynanmadan bozulmuş ve takımın başarısızlığının günah keçisi olarak Poole gösterilmişti.



Barkley, NBC Sports Bay Area ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda şu açıklamaları yaptı:



"Jordan Poole'dan gerçekten nefret etmişler. Onu bu şekilde takas etmelerine bakınca, kendi kendime söylediğim ilk şey buydu. Artık kendini sıfırlanma şansı olacak. Zorlu bir yıl geçirmişti, inişleri çıkışları yoğundu. Yeni bir sayfa açmaya ihtiyacı vardı."



Maç başına 20.4 sayı ve 4.5 asist ortalamaları yakalayan ve üçlük çizgisinin gerisinden %33.6 isabet kaydetmiş olan Poole, bu performansını playofflara taşıyamamış ve savunma tarafında da kendini pek geliştirememişti.



