Barkley ve Draymond, aralarını düzeltti!

NBA efsanesi Charles Barkley ve Golden State Warriors yıldızı Draymond Green uzun zamandır süregelen anlaşmazlıklarını ele aldılar.



İkili, Miami Heat efsanesi Dwyane Wade ve sunucu Cari Champion ile birlikte TNT'nin yeni programı "The Arena" da bir araya geldiler. Doğal olarak, ikiliye, uzun süredir devam eden kavgalarının evrimi hakkında sorular soruldu.



Draymond için geçmişte "triple single yapıyor" ve "grubun en etkisiz elemanı" gibi ifadelerde bulunmuş olan Barkley, aslen TV'de eğlenmek için bu şekilde konuştuğunu ve Draymond'ı sevdiğini söyledi:



"Birçok kez söylemişimdir, Draymond'ı severim. Sahada beni bazen gıcık ettiği oluyor, çünkü ona hiç faul yapıp yapmadığını sormanız lazım."



"BU ADAMLARI DİNLEYEN ÇOK FAZLA İNSAN VAR"



Daha sonra Green'e yanıt verme şansı verildiğinde, Draymond, şu ifadeleri kullandı:



"O siyahi bir adam, ona saygı duyuyorum. Benim sorun ettiğim şu, bir çok insan basketbol oyununu izliyor ama ne izledikleriyle ilgili bir bilgileri olmayabiliyor. Yani Chuck'ı veya bu platformdaki başka kişileri izlediklerinde, onların söylediklerini dinleyip, fikirlerini ona göre belirleyebiliyorlar. Bu durum benim başarılarımı etkiledi diyemem, ama bu ligde birçok kişi, bu adamların dediklerine kulak veriyor ve bu durum onları etkiliyor. Benim sorun ettiğim bu diyebilirim."



"Bu durum, JaVale McGee'nin Shaq'a 'bu benim kariyerimi etkiliyor' şeklinde çıkışmasına benziyor ve bence bunu anlamamız gerekli. 'All the Smoke' podcastindeyken dediğim gibi, siyahi bir adam olarak, bir diğeri siyahi adamı desteklemeniz gerekir, onu aşağı çekmemelisiniz. İşinin bu olduğunu anlıyorum, ama aynı zamanda bu ligde birçok büyük şey yaptığımı ve benim hakkımda söylediği bazı şeyleri duymak için çok fazla şampiyonluk kazandığımı da biliyorum."



"Bu işler böyle, onun da yapacağı bir iş var, benim de..."



Barkley ve Draymond, segmentin sonunda aralarında bir anlaşmazlık olmadığını doğruladılar.