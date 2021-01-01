Barkley: "Utah, Batı'nın Milwaukee Bucks'ı!"

NBA efsanesi Charles Barkley, Utah Jazz'in, "Batı Konferansı'nın Milwaukee Bucks'ı" olduğunu söyledi.



"The Steam Room" podcast'inde TNT sunucusu Ernie Johnson ve Barkley, Jazz ekibi üzerine konuştular.



Barkley, son birkaç sezondaki muhteşem normal sezon performanslarına rağmen Milwaukee'nin playofflardaki hayal kırıklığına atıfta bulunarak, Jazz'in Batı Konferansı'nın Milwaukee Bucks'ı olduğunu iddia etti.



İkili arasında geçen diyalog, şu şekildeydi:



"Barkley: Yine de kendilerini playofflarda kanıtlamaları gerekiyor.



Johnson: Biliyorum... Ama bu takım hücumunda ve savunmasında değerli parçalar var. Benchten Yılın Altıncı Adamı ödülünün en büyük adayı (Jordan Clarkson) geliyor, Rudy Gobert var, Donovan Mitchell da geri dönecek. Yani böyle komple bir ekibe karşı rahatlıkla 'Bu takımı dört kere yeneriz' demek çok zor.



Barkley: Bana göre onlar Batı'nın Milwaukee Bucks'ı. Yani müthiş bir şekilde gidiyorlar ve hop, playofflarda yine kaybediyorlar. Playofflarda kazanabileceklerini kanıtlayana kadar, Batı'daki en iyi dereceye sahip olup olmadıkları önemli değil."



