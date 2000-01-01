Barkley: "Thomas ve Stockton, en iyi iki saf point guardlar"

NBA efsanesi Charles Barkley, Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas ve Utah Jazz efsanesi John Stockton'ı, şimdiye kadarki en iyi iki "saf point guard" olarak gördüğünü söyledi.



Barkley, ESPN'in Get Up programında açıklamasını şu şekilde yaptı:



"Geçen haftadan sonra, Isiah'a yapılan şeylerin saygısızca olduğunu düşündüm, çünkü o şimdiye kadarki en iyi saf point guarddır. O ve John Stockton."



Barkley, Los Angeles Lakers ikonu Magic Johnson'ın en iyi PG olduğuna inanırken, Thomas ve Stockton'ı diğerlerinden daha farklı bir noktaya taşıyan şeyin ne olduğunu da açıkladı:



"Magic Johnson şimdiye kadarki en büyük point guarddır, ama o fiziği itibariyle bir ucube. Ancak Isiah Thomas ve John Stockton şimdiye kadarki en iyi iki saf point guarddır. Saftan kastım, küçük adamların point guard oynamasından bahsediyorum. Bunu yapan en iyisi, onlar."



