Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Barkley: "Simmons, sırf 'şut at' dedik diye şehri mi terk ediyor?"

Philadelphia 76ers efsanesi Charles Barkley, Ben Simmons'ı 76ers'tan ayrılmak istediği için eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers efsanesi Charles Barkley, Ben Simmons'ı 76ers'tan ayrılmak istediği için eleştirdi.

Sixers'ta sekiz yıl geçirmiş olan Barkley, takımın kendisine önemli miktarda yatırım yaptığı 25 yaşındaki oyuncuyu Philadelphia'dan ayrılmak istediği için eleştirdi.

The Mike Missanelli Show'da konuşan Barkley, Sixers'ın yalnızca Simmons'dan şutunu geliştirmesini istediğini, ancak Avustralyalı oyuncunun bunu yapmak yerine başka bir yere gitmeyi tercih ettiğini söyledi:

"Bakalım doğru anlamış mıyım? Seni 200 milyon dolar verecek kadar sevdik. Tek istediğimiz iyi bir basketbolcu olman.

Sırf 'şut at' dediğimiz için kızıp şehri mi terk etmek istiyor? Tam bir saçmalık."

Geçtiğimiz sezon maç başına 14.3 sayı, 7.2 ribaund ve 6.9 asist ortalamaları tutturmuş olan Simmons'ın adı, şu ana kadar Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers ve Sacramento Kings gibi birkaç takımla geçmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal