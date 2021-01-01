Barkley: "Simmons, sırf 'şut at' dedik diye şehri mi terk ediyor?"

Philadelphia 76ers efsanesi Charles Barkley, Ben Simmons'ı 76ers'tan ayrılmak istediği için eleştirdi.



Sixers'ta sekiz yıl geçirmiş olan Barkley, takımın kendisine önemli miktarda yatırım yaptığı 25 yaşındaki oyuncuyu Philadelphia'dan ayrılmak istediği için eleştirdi.



The Mike Missanelli Show'da konuşan Barkley, Sixers'ın yalnızca Simmons'dan şutunu geliştirmesini istediğini, ancak Avustralyalı oyuncunun bunu yapmak yerine başka bir yere gitmeyi tercih ettiğini söyledi:



"Bakalım doğru anlamış mıyım? Seni 200 milyon dolar verecek kadar sevdik. Tek istediğimiz iyi bir basketbolcu olman.



Sırf 'şut at' dediğimiz için kızıp şehri mi terk etmek istiyor? Tam bir saçmalık."



Geçtiğimiz sezon maç başına 14.3 sayı, 7.2 ribaund ve 6.9 asist ortalamaları tutturmuş olan Simmons'ın adı, şu ana kadar Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers ve Sacramento Kings gibi birkaç takımla geçmişti.



