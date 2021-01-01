Barkley, Simmons hakkında: "Harden gibi, o da takımına s*** çekti!"

NBA efsanesi Charles Barkley, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ı yüklü bir sözleşme imzaladıktan sonra oyununu geliştirmediği için eleştirdi.



Compare'e konuşan Barkley, 2019'da beş yıllığı 170 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalamış olan Avustralyalı yıldız hakkında şunları söyledi:



"Bir ara çıkıp 'Daha iyi oynamadığım için özür dilerim, eleştirilerde haklısınız ve çok iyi bir basketbolcu olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım' demiş olsa, bence Philadelphia onu affederdi.



Dürüst olmak gerekirse Ben'in bu duruma neden bu kadar kızdığını bilmiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim ki, ben asla bu genç çocuklar yüklü miktarda para kazanıyor diye kıskançlık yapan bir adam değilim. Ama yılda 40 milyon dolar kazanıyorsanız ve insanlar size basketbolda daha iyi olmanızı söylüyorsa, basketbolda daha iyi olmanız gerekiyor diye düşünüyorum."



"HARDEN GİBİ SIMMONS DA S*** ÇEKTİ"



Ayrıca Barkley, şu anda Brooklyn Nets forması giyen James Harden ve Simmons'ın durumlarını karşılaştırdı. Eski Houston Rockets yıldızı, antrenman kampına geç ve fazla kilolu olarak gelerek Teksas'tan ayrılmıştı. Simmons da, takas edilmek istediğini belirtip Sixers ile tüm iletişimi keserek, benzer bir hamle yapmaya çalışmıştı:



"Arkadaşlarımla konuşurken hep şu benzetmeyi kullanırım; birçok adam boşanacaksa ve bu onlara beş ila 10 milyon dolara mal olacaksa, boşanır. Ama 200 milyon dolara mal olacaksa, evli kalmaya devam eder.



James Harden parasını almış ve Houston'a s**** çekmişti. Şimdi 150 milyon dolar alacağı olan Ben Simmons da s**** çekiyor ve 'oynamayacağım' diyor. Bu berbat bir durum. İleride bir adama 150 ya da 200 milyon dolar vereceğiniz zaman, mutsuz olması durumunda, onun insafına kalmış olacaksınız. Bunun ligimiz için iyi olduğunu düşünmüyorum."



