Barkley, Shaq'a: "Kobe ve Wade'in seni taşıdığını unutma..."

NBA efsanesi Charles Barkley, başka bir efsane Shaquille O'Neal'a eski takım arkadaşları Kobe Bryant ve Dwyane Wade'in kendisini şampiyonluğa taşıdığını söyledi.



İki NBA efsanesi, TNT'deki Inside the NBA programında tekrar hararetli bir tartışmaya girdiler ve Shaq, her zaman olduğu gibi, Barkley'e bu işleri daha iyi bildiğini Portland Trail Blazers'ın Brooklyn Nets'e karşı dün gece oynadığı maçı analiz etmek için, şampiyonluk deneyiminden yararlandığını söyledi.



"Her şeyden önce, sadece harika bir savunma oyuncusu olduğumdan değil, şampiyonluk tecrübesine sahip olduğum için de konuşuyorum. Ne hakkında konuştuğumu biliyorum."



Barkley, Shaq'ın birden fazla şampiyonluk yarışına karşı, daha önce de kullandığı bir argümanı kullandı:



"Kobe ve Dwyane Wade'in seni taşıdığını unutma."



Bu, Barkley'nin aynı cevabı ilk kez verişi değil. Aynı şeyi 2018'de Dwane Casey ve eski Toronto Raptors guardı DeMar Derozan hakkında tartışırken, Shaq'ın "Üç tane Finaller MVP'si ödülüm var. Google'la beni, Chuck" dediği tartışmada da söylemişti.