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Barkley: "Salağın biri, bubble'a birini sokmaya çalışırken yakalanacak"

NBA efsanesi Charles Barkley, NBA bubble'ının efektifliğine inanmadığını, şampiyonluk için oynamayan bir takımdan bir oyuncunun, temel ihtiyaçlarını karşılamak için odasına birisini gizlice sokmaya çalışabileceğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Charles Barkley, NBA bubble'ının efektifliğine inanmadığını, şampiyonluk için oynamayan bir takımdan bir oyuncunun, temel ihtiyaçlarını karşılamak için odasına birisini gizlice sokmaya çalışabileceğini belirtti.

NBA, Orlando'da kurduğu bubble ile, dünyadaki tüm büyük spor liglerinden bir adım önde olma konusunda olağanüstü bir çaba harcamıştı.

Yine de NBA, Disney, tüm personel, antrenörler ve oyuncuların tüm bu çabalarının, göz açıp kapayıncaya kadar boşa gitme şansı bulunuyor. Bu işe dahil olan herkesin tamamen bağlı kalması gerektiğinden ötürü, bazı insanlar sezonun yeniden başlamasından oldukça korkuyor.

Bununla birlikte, Barkley, Colin Cowherd'ün The Herd programında, bubble fikri konusunda tamamen ikna olmamasının sebebini, şu şekilde açıkladı:

"Bazı oyuncular yakalanacak. Muhtemelen bir ay içinde, salağın biri odasına gizlice birini sokmaya çalışacak ve güvenliğin oldukça sıkı olduğunu ve kimseyi gizlice sokamayacağınızı da biliyorsunuz. Ama birisi kesin yakalanacak. Ve hepsi çok utanacak. Lakin, iyi takımların bunu yapmayacağından emin olabilirsiniz. Kazanma şansı olmayan, kötü bir takımdan birisi olacak. Bunun Bucks, Lakers veya Clippers olacağını sanmıyorum, çünkü onlar büyük favoriler ve şampiyonluğu kazanabilirler. Ancak, size dipte yer alan birkaç takımın bu denli aptalca bir şey yapmaya çalışabileceklerini garanti edebilirim."


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