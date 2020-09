Barkley: "Rockets, Batı'nın Milwaukee Bucks'ı"

NBA efsanesi Charles Barkley, Houston Rockets'ın "Batı Konferansı'nın Milwaukee Bucks'ı" olduğunu söyledi.



Rockets ekibi, Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı playoff serisinde 1-3 geride ve elenmenin eşiğinde olduğunda ötürü, beklentilerin altında kalan başka bir sezonu sonlandırmak üzere görünüyor.



Genel menajer Daryl Morey ve takım yönetiminin önceki yaz yaptığı tüm hamleler göz önüne alındığında, Rockets, kazanma fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için her şeyi yapmıştı.



Ne yazık ki, Russell Westbrook ve oyun tarzlarına uygun bir sistem olsa bile, Houston bu playofflarda bekleneni henüz gösteremedi ve birçok kişinin kendilerine dair umutları sönmeye başladı.



TNT'nin 'Inside The NBA' programında Barkley, Rockets ile diğer konferanstaki hayal kırıklığına uğratan Bucks arasındaki benzerliğe dikkat çekti:



"Onlar Batı'nın Milwaukee Bucks'ı. Kısa kadro, normal sezonda işe yarayabilir ve Milwaukee Bucks'ın hücumda oynama şekli de normal sezonda işe yarayabilir. Ama bir noktada, elit takımlara, elit koçlara karşı playofflarda oynuyorsunuz.



Yedi maçlık bir seride, LeBron veya Anthony Davis'e karşı koşacaksınız. Mesela, diyelim ki bu seriyi kazandınız - Kawhi Leonard'a, Paul George'a, Montrezl Harrell'a ve Ivica Zubac'a karşı oynayacaksınız. Bu kısa kadroyla, üç seri kazanabilir misiniz? Bence kazanamazsınız, Bence bu fiziksel olarak PJ Tucker'ı zorluyor, PJ'i her gece dövüyorlar. Her gece dezavantajlı durumda olduğunuzda, basketbol oynamak zordur."