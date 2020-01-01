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Barkley: "Portland, NBA Finallerine yükselecek!"

NBA efsanesi ve mevcut analist Charles Barkley, Portland Trail Blazers'ın bu sezon NBA Finallerine yükseleceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
NBA efsanesi ve mevcut analist Charles Barkley, Portland Trail Blazers'ın bu sezon NBA Finallerine yükseleceğini söyledi.

TNT'nin "Inside the NBA" programında Barkley yeni ve cesurca bir tahmin yaptı ve şu anda playoff resminde bulunmayan Portland'ın NBA Finallerine çıkacağını belirtti.

"Portland Trail Blazers, Finallere gidiyor!"

Trail Blazers şu anda Memphis Grizzlies'i bir maç farkla takip ediyor ve sezonda üç maç kaldı. Trail Blazers hayranları için umut var. Memphis Grizzlies sırayla Bucks, Raptors ve Celtics ile eşleşecek ve kalan en zor takvime sahip. Blazers, 8. sırayı çalmaya çalışırken Clippers, 76ers, Mavericks ve Nets ile karşılaşacak.

Barkley, aynı tahmini geçtiğimiz yılda da yapmış, fakat Blazers, Golden State Warriors tarafından süpürülmüştü.


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