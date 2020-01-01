Barkley: "Portland, Lakers'ı playofflarda eler"

NBA efsanesi Charles Barkley, Portland Trail Blazers'ın yaklaşmakta olan NBA playoffları için sekizinci sırayı yakalaması durumunda, ilk turda en iyi sıralamaya sahip olan Los Angeles Lakers'ı yenecekleri tahmininde bulundu.



Barkley, Inside the NBA'in son programında, şu açıklamaları yaptı:



"Portland Trail Blazers playofflara girerse, ilk turda Los Angeles Lakers'ı yenerler."



Bu, Barkley'nin Blazers'ı ilk desteklediği ifadesi değil. Efsane oyuncu, geçtiğimiz ay Portland'ı beklenmeyen şampiyon olarak seçmişti:



"Batı Konferansı'ndaki bir takım, Jusuf Nurkic ve Zach Collins'i geri alırlarsa, kimse Portland Trail Blazers'la karşılaşmak istemeyecektir. Muhtemelen Steph ve Klay dışında NBA'deki en iyi backcourt'a sahipler, Whiteside tüm yıl oldukça iyi oynadı, ancak Nurkic ve Zach Collins'i geri alırlarsa, kimse Portland Trail Blazers'ı görmek istemeyecektir. Bu iki takım bir şampiyonluk kazanabilir."



Lakers, Avery Bradley ve Rajon Rondo ile takımlarına yakın zamanda iki önemli kayıp yaşamıştı. Şu anda Batı'daki en iyi sıralamadan 5.5 maç uzakta ve ikinci sırada yer alıyorlar. Blazers ise sezona, Memphis Grizzlies'in 3.5 maç gerisinde giriyor.



